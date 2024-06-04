Japonya Maliye Bakanı: Yene yaptığımız müdahale bir dereceye kadar etkili oldu

Japonya Maliye Bakanı, hükümetin bir aydan biraz daha uzun bir süre önce döviz piyasasına yaptığı müdahalenin bir dereceye kadar etkili olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, "Spekülasyondan kaynaklanan aşırı döviz hareketlerine karşı koymak için piyasaya müdahale ettik. Bu açıdan bakıldığında, bunun belirli bir etkisi olduğuna inanıyoruz" dedi.