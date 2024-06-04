Apara Piyasalar Dolar endeksi 2 ayın en düşük seviyelerinden uzaklaştığı öngörüldü
Giriş Tarihi: 4.6.2024 11:58 Son Güncelleme: 4.6.2024 12:02

Dolar endeksi 2 ayın en düşük seviyelerinden uzaklaştığı öngörüldü

Dolar endeksi 2 ayın en düşük seviyelerinden uzaklaştığı öngörüldü

KBC Bank analistlerine göre dolar endeksi 2 ayın en düşük seviyelerinden uzaklaşıyor.

KBC Bank analistlerine göre dolar, dün açıklanan zayıf Mayıs ISM imalat verisinin ardından ulaştığı iki ayın en düşük seviyelerinden, enflasyonun yılsonuna doğru Fed'in ilk faiz indirimini zorlayacağı beklentisinin devam etmesiyle uzaklaşıyor ve para birimini destekliyor.

"YATIRIMCILAR ENFLASYONİST BASKILARI TEKRAR BENİMSEDİ"

"Mayıs ortasına gelindiğinde sarkaç, Eylül'de ilk faiz indirimine ve Aralık'ta takip eden aksiyona döndü" değerlendirmesini yapan KBC Bank, "Yatırımcılar daha şahin/enflasyonist detayları tekrar benimsedi" dedi.

Doların ticaret ağırlıklı bir para birimi sepetine karşı değerini ölçen DXY endeksi, gece boyunca Nisan başından bu yana en düşük seviyesi olan 103,993'ü gördükten sonra 104,180'de marjinal bir artış gösterdi.

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Dolar endeksi 2 ayın en düşük seviyelerinden uzaklaştığı öngörüldü
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