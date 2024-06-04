Dolar endeksi 2 ayın en düşük seviyelerinden uzaklaştığı öngörüldü

"YATIRIMCILAR ENFLASYONİST BASKILARI TEKRAR BENİMSEDİ"

"Mayıs ortasına gelindiğinde sarkaç, Eylül'de ilk faiz indirimine ve Aralık'ta takip eden aksiyona döndü" değerlendirmesini yapan KBC Bank, "Yatırımcılar daha şahin/enflasyonist detayları tekrar benimsedi" dedi.

Doların ticaret ağırlıklı bir para birimi sepetine karşı değerini ölçen DXY endeksi, gece boyunca Nisan başından bu yana en düşük seviyesi olan 103,993'ü gördükten sonra 104,180'de marjinal bir artış gösterdi.