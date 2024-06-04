Apara Piyasalar Bitcoin spot ETF'lerine 105 milyon dolar net giriş
Giriş Tarihi: 4.6.2024 08:52 Son Güncelleme: 4.6.2024 08:54

Bitcoin spot ETF'lerine 105 milyon dolar net giriş

Bitcoin spot ETF’lerine 105 milyon dolar net giriş

Bitcoin spot ETF'lerine 3 Haziran'da 105 milyon dolar net giriş oldu.

Bitcoin spot ETF'lerine 3 Haziran'da toplam 105,12 milyon dolar net giriş oldu. Spot ETF'lere net giriş 15 gündür devam ediyor.

'NET VARLIKLAR 59,42 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ'

Grayscale ETF GBTC'ye ve Blackros ETF IBIT'a dün giriş veya çıkış yaşanmazken, Fidelity ETF FBTC'ye 77,04 milyon dolar ve Bitwise ETF BITB'ye 14,31 milyon dolar giriş oldu.

Spot ETF'lerin işleme açılmalarından bu yana sağladıkları sermaye girişi toplamı 13,96 milyar dolara ulaşırken, toplam net varlıklar 59,42 milyar dolara yükseldi.

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Bitcoin spot ETF'lerine 105 milyon dolar net giriş
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