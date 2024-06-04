Avrupa’da Çin yapımı elektrikli araç kayıtları arttı

Avrupa'daki akülü araç satışlarını analiz eden Schmidt Automotive Research'e göre, 2024 yılının ilk dört ayında İngiltere dahil Batı Avrupa'da toplam 119.300 Çin yapımı elektrikli araç tescil edildi ve bu rakam bölgeye ithal edilen her beş elektrikli araçtan birine tekabül ediyor.

Veri analiz firmasının kurucusu Matthias Schmidt, "Otomobil üreticileri şu anda elektrikli bir araçtan kar elde etmek için en iyi fırsatı sunduğu için Çin'den araç üretmeye devam ediyor" dedi.