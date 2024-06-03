Apara Piyasalar Wall Street'te teknoloji hisseleri yine ön plana çıkıyor
Giriş Tarihi: 3.6.2024 11:56

Wall Street'te teknoloji hisseleri yine ön plana çıkıyor

Wall Street’te teknoloji hisseleri yine ön plana çıkıyor

Wall Street'te yeni haftanın ilk gününde vadeli endeksler karışık seyir izlerken teknoloji ağırlıklı hisseler ise ön plana çıktı.

Wall Street'teki yeni haftanın ilk gününde vadeli endeksler karışık seyir izliyorlar. Ancak teknoloji sektörü hisselerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,38 artıda.

'TEKNOLOJİ HİSSELERİ DEĞER KAZANIYOR'

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi Cuma gününe göre yüzde 0,03 ekside, S&P 500 vadeli endeksi ise yüzde 0,16 yukarıda. Nasdaq'daki yukarı harekette GameStop hisselerinin seans öncesi işlemlerde yüzde 86,47 yükselmesi etkili oldu.

Yapay zeka çiplerinin güncellemeye her yıl devam edeceğini ve 2026'da yeni bir platformu piyasaya sürmeye hazırlandığını duyuran Nvidia yüzde 2,16 ve yeni çiplerini duyuran AMD yüzde 1,41 değer kazandı.

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Wall Street'te teknoloji hisseleri yine ön plana çıkıyor
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