Wall Street’te teknoloji hisseleri yine ön plana çıkıyor

'TEKNOLOJİ HİSSELERİ DEĞER KAZANIYOR'

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi Cuma gününe göre yüzde 0,03 ekside, S&P 500 vadeli endeksi ise yüzde 0,16 yukarıda. Nasdaq'daki yukarı harekette GameStop hisselerinin seans öncesi işlemlerde yüzde 86,47 yükselmesi etkili oldu.

Yapay zeka çiplerinin güncellemeye her yıl devam edeceğini ve 2026'da yeni bir platformu piyasaya sürmeye hazırlandığını duyuran Nvidia yüzde 2,16 ve yeni çiplerini duyuran AMD yüzde 1,41 değer kazandı.