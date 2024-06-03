OPEC+ üretim kesintilerini uzatmak için anlaştı

"PİYASA KORKULARINI YATIŞTIRACAK"

OPEC, 2024'ün ikinci yarısında OPEC+ ham petrol talebinin ortalama 43,65 milyon varil/gün olmasını bekliyor ve bu da grubun Nisan ayındaki 41,02 milyon varil/günlük üretimi sürdürmesi halinde stokların 2,63 milyon varil/gün azalacağı anlamına geliyor.

OPEC+ Ekim ayında 2,2 milyon varillik gönüllü kesintileri aşamalı olarak uygulamaya başladığında düşüş daha az olacak.

Energy Aspects düşünce kuruluşunun kurucularından Amrita Sen, "Anlaşma, talep kaygılarının devam ettiği bir dönemde OPEC+'nın varil eklemesi yapacağına dair piyasa korkularını yatıştıracaktır" dedi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz de 2İhtiyatlı ve önleyici yaklaşımımızı sürdüreceğiz"dedi ve talebin yeterince güçlü olmaması halinde OPEC+'nın kesintileri gevşetmeyi durdurabileceğini ya da tersine çevirebileceğini söyledi.