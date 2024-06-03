Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ARALIK AYI ÖN PLANA ÇIKTI

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında ve yıllık bazda yüzde 2,8 ile öngörülere paralel artış kaydetti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Analistler, ABD'de geçen hafta aşağı yönlü revize edilen büyüme verisinin ardından cuma günü açıklanan verilerin Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması için yeterli alana sahip olduğu görüşünü desteklediğini belirtti.

İlgili verilerin ardından, para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 52, kasımda yüzde 66 ve aralıkta yüzde 84 ihtimalle fiyatlanıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, bugün yüzde 4,49 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi 104,6 seviyesinde yatay bir seyir izlerken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 323 dolardan alıcı buluyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün yıl sonunda süresi dolacak üretim kesintisinin süresini 1 yıl daha uzatma kararı alırken, düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,5 değer kaybıyla 81 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,01 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,51 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da cuma günü pozitif bir seyir hakim olurken, bu hafta gözler ECB faiz kararının ardından banka Başkanı Christine Lagarde'ın gerçekleştireceği sözle yönlendirmelere çevrildi.

Analistler, ECB'nin bu hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, kararın adından Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçları aranacağını belirtti.

Para piyasalarında, ECB'nin bir sonraki faiz indirimine ekim de gitme ihtimali yüzde 80 ile fiyatlanırken, avro/dolar paritesi, yeni haftaya önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0850 seviyesinden başladı.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın "AA" olan kredi notunu, bütçe pozisyonunun kötüleşmesi nedeniyle "AA-"ye indirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Fransa'nın kredi notunun "AA"dan "AA-"ye düşürüldüğü, ülkenin uzun vadeli kredi görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.