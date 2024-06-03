Apara Piyasalar ISM imalat PMI dolar endeksini zayıflatabilir
Giriş Tarihi: 3.6.2024 15:11 Son Güncelleme: 3.6.2024 15:15

ISM imalat PMI dolar endeksini zayıflatabilir

ISM imalat PMI dolar endeksini zayıflatabilir

XTB Mena analistlerine göre, ISM imalat PMI beklentilerin altında kalır ise dolar endeksi zayıflayabilir.

XTB Mena analistlerine göre, ABD ISM imalat satın alma yöneticileri endeksinin piyasa beklentilerinin altında kalması durumunda dolar değer kaybedebilir.

"49,8'E YÜKSELDİĞİNİ GÖSTERMESİ BEKLENİYOR"

XTB Mena analisti Milad Azar'a göre, TSİ 1700'de açıklanacak verilerin imalat PMI endeksinin Nisan ayındaki 49,2 seviyesinden Mayıs ayında 49,8'e yükseldiğini göstermesi bekleniyor.

Azar'a göre veriler, ABD'de enflasyonun istikrara kavuştuğuna dair kanıtların etkisiyle Fed'in bu yıl faiz indirimine gidebileceği spekülasyonları arasında piyasanın yön arayışında olduğu bir döneme denk geliyor.

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ISM imalat PMI dolar endeksini zayıflatabilir
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