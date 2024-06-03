ISM imalat PMI dolar endeksini zayıflatabilir

"49,8'E YÜKSELDİĞİNİ GÖSTERMESİ BEKLENİYOR"

XTB Mena analisti Milad Azar'a göre, TSİ 1700'de açıklanacak verilerin imalat PMI endeksinin Nisan ayındaki 49,2 seviyesinden Mayıs ayında 49,8'e yükseldiğini göstermesi bekleniyor.

Azar'a göre veriler, ABD'de enflasyonun istikrara kavuştuğuna dair kanıtların etkisiyle Fed'in bu yıl faiz indirimine gidebileceği spekülasyonları arasında piyasanın yön arayışında olduğu bir döneme denk geliyor.