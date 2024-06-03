Hazine, 2 ihalede yaklaşık 56,7 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede basit faiz yüzde 38,28, bileşik faiz yüzde 41,94 oldu.

Nominal teklifin 67 milyar 220,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 975 milyon lira, net satış 22 milyar 814 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 46 milyar 661,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 20 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 3,46, reel bileşik faiz yüzde 3,49 oldu.

Nominal teklifin 12 milyar 720 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 915 milyon lira, net satış 4 milyar 842,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 126 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede toplam 56 milyar 656,1 milyon lira borçlandı.