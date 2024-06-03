Dolar endeksinde gözler ABD istihdam verisinde

Dolar endeksi, çekirdek PCE verisi sonrası Cuma günü yaşanan düşüşün ardından hafta başında istikrarlı bir seyir izliyor. MUFG Bank analisti Lee Hardman, verilerin piyasa katılımcıları ve Fed için "kısa vadeli bir rahatlama" getirdiğini, ancak Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi daha aktif bir şekilde düşünmek için "önümüzdeki aylarda enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla kanıt ve/veya işgücü piyasasında daha belirgin bir yumuşama görmesi gerekeceğini" söyledi.