Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 400 bin 1 lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 412 bin 500 lira oldu. Cuma günü, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 940 milyon 70 bin 783,06 lira, işlem miktarı ise 1.219,32 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 989 milyon 817 bin 993,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: