JPMorgan dolar/TL beklentisini değiştirdi

JPMorgan Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığı konusundaki artan güveni vurgulayarak, dolar/Türk lirası (TL) paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35,5'e revize etti.

Banka, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olduğunu söyledi. Banka ayrıca Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)/Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti. JPMorgan daha önce ilettiği bir notta Türkiye'de ekonominin 3. çeyrekte soğuyacağına işaret etmişti.

JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2021'in birinci çeyreğinden bu yana ilk kez negatif çıktı açığına doğru ilerliyor olabileceğini kaydetmişti.

Yayımlanan raporda, yılın ilk yarısı itibariyle, ücretlerdeki artışların ve depremle ilgili kamu harcamaları nedeniyle ekonominin yüzde 1,2'lik çıktı açığı ile hala aşırı ısınmış göründüğü belirtilmişi.

"Koordineli para ve maliye politikası sıkılaştırması, 3. çeyreğinden itibaren negatif çıktı açığı dönemini başlatacak" denilen raporda, böyle bir gelişmenin 2024'ün 2. yarısında ve 2025'te enflasyondaki düşüşü ve cari denge düzelmesini destekleyeceği söylenmişti.