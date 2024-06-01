Ethereum ETF için geri adım geldi

SEC GEÇEN HAFTA SPOT ETHER ETF'LERİNİ ONAYLAMIŞTI

Ark Investment'tan Bloomberg'e yapılan açıklamada, "Şu aşamada Ark bir Ethereum ETF sürecine girmeyecek. Yatırımcılarımıza bu yenilikçi teknolojinin tüm faydalarını ortaya çıkaracak şekilde yeni ürünler sunmanın yollarını değerlendirmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

ABD'de ilgili kuruluş SEC geçen hafta spot Ether ETF'lerini onaylamıştı.

23 Mayıs'ta yapılan bir başvuru neticesinde SEC, VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK 21Shares, Invesco Galaxy ve Bitwise'ın 19b-4 başvurularını kabul etmişti.

Böylece söz konusu kurumlar, spot Ether ETF'lerini kendi borsalarında listeleyip ve işlem görmesini sağlayabilecek.