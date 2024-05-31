Küresel piyasalar karışık seyrediyor

BRENT PETROL DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ İŞLEM GÜNÜNE TAŞIDI

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonunun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için daha fazla faiz artırımına gerek olacağını düşünmediğini aktardı. Görünümün enflasyonun çok yavaş düşeceği yönünde olduğunu belirten Bostic, Fed'in kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, ABD'de hafta ortasında gerçekleşen tahvil ihalelerine yönelik zayıf talebin ardından faiz indirimlerine ilişkin endişelerin de etkisiyle yükselişe geçen tahvil faizleri ise büyüme verisinin revize edilmesinin ardından düşüş kaydetti. Hafta içinde yüzde 4,64'e çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,55 seviyesine indi. Şu sıralarda da söz konusu tahvilin getirisi yatay bir seyir izliyor.

Dün yüzde 0,4 azalışla 104,8 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,9 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise yatay bir seyir izleyerek 2 bin 344 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,2 değer kaybıyla düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak 81,7 dolardan işlem görüyor.

Ayrıca, dün eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Böylelikle, ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.

Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı.