Brent petrolde talep endişesi sürüyor

Dün 83,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 artarak 81,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,88 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebe ilişkin endişeler fiyatlar üzerinde etkili oldu. Faiz indirimlerine ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ülkede, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yakından takip ediliyor.

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun bu yılın ikinci yarısında da düşmeye devam etmesini beklediğini belirterek, yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiyi kısıtladığını ifade etti. Williams, enflasyonun hala çok yüksek olmasına rağmen Fed'in politikasının iyi konumlandığını ve arz ile talep arasındaki dengesizliklerin hafiflediğini bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için daha fazla faiz artırımına gerek olacağını düşünmediğini belirtti. Görünümün enflasyonun çok yavaş düşeceği yönünde olduğuna işaret eden Bostic, Fed'in kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalması, ekonomik büyümeyi engelleyeceği ve petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişelerini de beraberinde getiriyor.