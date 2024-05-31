Bitcoin spot ETF’lerine 48,71 milyon dolar net giriş

TARİHSEL NET GİRİŞİ 8,88 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Günün en yüksek net girişine sahip Bitcoin spot ETF'si, günlük 119,06 milyon dolarlık net girişle Fidelity'nin ETF'si FBTC oldu ve FBTC'nin toplam tarihsel net girişi 8,88 milyar dolara ulaştı.

Bunu takiben, Bitwise'ın ETF'si BITB'ye günlük net giriş 25,93 milyon dolar oldu ve BITB'nin toplam tarihsel net girişi 1,96 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 59,03 milyar dolar oldu. Tarihsel kümülatif net giriş 13,81 milyar dolara ulaştı.