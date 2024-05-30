Yabancıların DİBS stoku son 7 yılın zirvesinde

2012'DEN BU YANA EN YÜKSEK ALIM GERÇEKLEŞTİ

Böylece yurt dışında yerleşikler, 2021'den bu yana ilk kez 9 hafta üst üste alım tarafında yer alırken, 9 haftalık periyotlarda DİBS alımlarına bakıldığında, yabancıların 7 milyar 457,6 milyon dolarla Ağustos 2012'den bu yanaki en yüksek alımı gerçekleştirdiği görüldü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 8 milyar 191,1 milyon dolardan 9 milyar 857,8 milyon dolara çıkarken bu tutar, 26 Mayıs 2017'den sonraki en yüksek seviyeye işaret etti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Mayıs itibarıyla 41 milyar 455,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku 24 Mayıs'ta 42 milyar 319,2 milyon dolara, ŞBS stokları da 272,9 milyon dolardan 283,7 milyon dolara yükseldi.