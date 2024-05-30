Petrolde gözler ABD stok verilerinde

HAFTALIK PETROL RAPORU BUGÜN AÇIKLANACAK

API verilerine göre 24 Mayıs'ta sona eren haftada ham petrol stokları 6,49 milyon varil azalırken, benzin stokları 452.000 varil azaldı, distile ürünler ise 2,045 milyon varil arttı.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi idaresi haftalık petrol raporunu bugün açıklayacak.

DBS Bank Enerji sektörü ekip lideri Suvro Sarkar ise, "Petrol piyasası temelleri bu yıl şimdiye kadar beklenenden daha sıkı olmaya devam ediyor. Talep eğilimleri beklenenden daha olumlu oldu. OPEC+ arz kesintilerinin süresinin uzatılmasıyla birlikte stokların azalması petrol fiyatlarını desteklemeye devam edecektir" dedi.