API petrol stoklarında sert düşüş

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan petrol stoklarında bu yılın en yüksek ikinci haftalık düşüşü kaydedildi.

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 25 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları, önceki hafta görülen 2,48 milyon varil artışın ardından 6,49 milyon varil geriledi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,5 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 369,3 milyon varile çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen 2020 Haziran ayındoa görülen 656 milyon varilin oldukça altında kalmaya devam ediyor.

API, benzin stoklarında sınırlı bir düşüş yaşandı; stoklar bir önceki hafta 2,09 milyon varil artan stokların 452 bin varil gerilediğini gösterdi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 2 altında seyrediyor.