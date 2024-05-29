Nasdaq tarihi zirveyi gördü

Nasdaq %0,59 artışla 17.019,88'e yükselerek 17.000 seviyesini ilk kez aştı. Yaşanan bu yükselişte en büyük rolü yüzde 7 yükselerek 1139,01 dolara çıkan Nvidia hisseleri oynadı. Seans sonrası işlemlerde de Nvidia hisseleri 1149,99 dolara kadar yükseldi.