Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Dün, ABD'de açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aşarken, bu durum Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekliyor.

Analistler, söz konusu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirterek, bugün yayımlanacak olan Fed'in Bej Kitap raporundan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını söyledi.

Tüketici güveninin öngörülerin üzerinde gelmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 44'e, kasımda yüzde 56'ya ve aralıkta yüzde 77'ye geriledi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasalarda risk algısının güçlenmesine neden olurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari bugün verdiği röportajda, Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonda belirgin bir ilerleme beklenmesi gerektiğini aktardı. Kashkari, fiyat baskılarının yeniden artması durumunda daha fazla faiz artırımı ihtimalini de göz ardı etmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan, dün mobil ağ operatörü US Cellular'ın hisseleri de T-Mobile'ın şirketin kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın alacağını duyurması sonrası yüzde 18'e yakın değer kazandı.

Çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri de Elon Musk'un yapay zeka girişimi xAI'nin yatırımcılardan 6 milyar dolar toplamasının ve Musk'ın yeni "süper bilgisayarı" için Nvidia çiplerini kullanmayı planladığına dair haberlerin ardından yüzde 7'nin üzerinde yükselişle günü tamamladı.

Petrol ile gaz arama ve üretim şirketi Hess, ABD'li enerji devi Chevron ile birleşmesi için hissedarlarından gerekli onayı aldığını duyurdu. Chevron, Ekim 2023'te Hess'i 53 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu.