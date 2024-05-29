Çin’in gümüş ithalatının artması bekleniyor

Çin'in gümüş ithalatının önümüzdeki haftalarda artabileceği değerlendiriliyor. Gümüş fiyatları geçen hafta son 11 yılın en yüksek seviyesine çıkmış olsa da arbitraj penceresi ya da Çin ve dünya fiyatları arasındaki fark daha da genişledi. Bu da Çin'e daha fazla metal gönderilmesi için teşvik yaratarak diğer ülkeler için arzı sıkıştırma potansiyeli yaratıyor.

TD Securities Inc. kıdemli emtia stratejisti Daniel Ghali, "Çin'e yönelik bir ithalat dalgası Batı'daki serbest dalgalanmayı daha da azaltacak" dedi. Ghali, bunun piyasa fiyatlandırması tarafından yakalanmadığını söyledi.