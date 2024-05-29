Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,66 puan azalışla 10.622,83 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 36 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,76 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 2,16 ile bilişim oldu.