BOJ: Politika değişiklikleri dikkatli bir şekilde yapılmalı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika kurulu üyesi Seiji Adachi, Banka'nın bundan sonraki politika değişikliklerini dikkatli bir şekilde yapması gerektiğini söyledi ve merkez bankasının gevşeme önlemlerine son verme kararının parasal sıkılaştırmaya doğru bir kayma olmadığını vurguladı.