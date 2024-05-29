Almanya’da tüketici güveni toparlanıyor

"TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA GÜCÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR"

Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü Uzmanı Rolf Buerkl, değerlendirmesinde, "Düşen enflasyon oranları, önemli ücret ve maaş artışlarıyla birleşerek tüketicilerin satın alma gücünü güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Bu durumun tüketicilerin gelir beklentileri üzerinde de uyarıcı etki oluşturduğunu vurgulayan Buerkl, diğer yandan tüketici belirsizliğini azaltarak tasarruf eğilimini düşürdüğünü kaydetti.

"Bununla birlikte, Alman tüketiciler arasında hala belirsizlik var gibi görünüyor." diyen Buerkl, halkın belirsizlik ortadan kalkınca artan satın alma güçlerini yeniden daha büyük alımlara yatırmaya istekli olduklarını bildirdi.

Bu arada, Almanya'da martta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, nisanda da değişmeyerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürmüştü.