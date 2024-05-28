Wall Street 100 yıl sonra T+1’e geri dönüyor

T+1 KOMUTA MERKEZİ KURULDU

Finansal sektör temsilcilerinden oluşan Securities Industry and Financial Markets Association (Sifma) ise sorunların tespit edilmesi ve koordineli çözüm için T+1 Komuta Merkezi'ni kurdu.

Sektör içinde yüksek derecede karşılıklı bağımlılık olduğuna dikkat çeken Sifma Genel Müdürü Tom Price bireysel seviyede bazı firmaların zorluk yaşayabileceğine buna karşın firmaların personel takviyesi ile yeni kurallara hazırlandığına dikkat çekti.

Bu hafta çarşamba günü, T+2 ve yeni T+1 dönemi takaslarının çakışacak olmasının bir miktar volatiliteye yol açması bekleniyor. Ayrıca Cuma günü MSCI'ın endeks gözden geçirmeleri de potansiyel volatiliteye işaret ediyor.