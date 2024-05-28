Wall Street 100 yıl sonra T+1’e geri dönüyor

ABD piyasaları 28 Mayıs itibariyle yeniden T+1 takas sistemine geçiyor. Böylelikle 100 yılın ardından ABD piyasalarında yeniden T+1 takas sistemi uygulanacak.
ABD'nin sermaye piyasaları kurulu Securities and Exchange Commission'un kurallarının uygulanmasıyla birlikte hisse piyasalarında işlemlerin gerçekleşmesi sadece bir günü bulacak.
Finansal sistemdeki risklerin azaltılmasını hedefleyen yeni kural endişeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle ABD dışındaki yatırımcıların takasların gerçekleşmesi için kısa sürede yeterli miktarda dolar bulup bulamayacakları soru işareti yaratıyor.
ABD'de yabancı yatırımcı menkul kıymet stoku 25 trilyon doları aşmış durumda. Ayrıca küresel fonların varlıklarına yönelik işlemlerde hızlarını değiştirecek olması ve hataların düzeltilmesi için daha az zaman olması başlıca endişeler arasında sayılıyor.
SEC geçtiğimiz hafta başarısız takaslarda kısa vadeli artış olabileceğini ve küçük bir kısım piyasa katılımcısının yeni kurallar altında zorluk yaşayabileceğini kabul etmişti.
T+1 KOMUTA MERKEZİ KURULDU
Finansal sektör temsilcilerinden oluşan Securities Industry and Financial Markets Association (Sifma) ise sorunların tespit edilmesi ve koordineli çözüm için T+1 Komuta Merkezi'ni kurdu.
Sektör içinde yüksek derecede karşılıklı bağımlılık olduğuna dikkat çeken Sifma Genel Müdürü Tom Price bireysel seviyede bazı firmaların zorluk yaşayabileceğine buna karşın firmaların personel takviyesi ile yeni kurallara hazırlandığına dikkat çekti.
Bu hafta çarşamba günü, T+2 ve yeni T+1 dönemi takaslarının çakışacak olmasının bir miktar volatiliteye yol açması bekleniyor. Ayrıca Cuma günü MSCI'ın endeks gözden geçirmeleri de potansiyel volatiliteye işaret ediyor.