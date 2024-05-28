S&P 500 için hedef yükseltildi

UBS Global Research, S&P 500 endeksi için yıl sonu hedefini 5.600 puana yükseltti. Bu, Wall Street'in önde gelen aracı kurumları arasında en yüksek yıl sonu tahmini olarak öne çıktı. Yükselttilen hedef, endeksin son kapanışı olan 5.304,72'ye göre yaklaşık %5,6'lık bir artışı yansıtıyor. UBS daha önce 5.400'lük bir hedef tahmin etmişti.