Japonya Maliye Bakanı zayıf yen için endişeli

SONUÇLARIN CUMA GÜNÜ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Parlamento'da konuşan Suzuki, "Zayıf yenin olumlu etkilerinden ziyade olumsuz etkilerinden büyük endişe duyuyorum" dedi. Suzuki, döviz kurlarının ekonomik temelleri yansıtmasının ve istikrarlı bir şekilde hareket etmesinin arzu edildiğini de sözlerine ekledi.

Japonya, yeni desteklemek için müdahalede bulunup bulunmadığını doğrulamadı. Maliye Bakanlığı'nın döviz müdahalesinin aylık sonuçlarını cuma günü açıklaması planlanıyor.