Altının gramı 2 bin 425 liradan işlem görüyor

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN EYLÜL İHTİMALİ AZALDI

Analistler, Fed'in hafta içinde açıklanacak Bej Kitap raporu ve büyüme verilerinin yanı sıra Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Yoğun veri gündemi ve Banka yetkililerinin açıklamaları öncesinde para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimalinin yüzde 50 olduğunu ifade eden analistler, Bankanın faiz indirimine başlama ihtimalinin kasım için yüzde 63 ve aralık için yüzde 82 ile fiyatlandığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.