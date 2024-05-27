Ons altında toparlanma çabası sürüyor

Geçtiğimiz hafta rekor seviyelerden keskin bir dönüş yaşayan ons altın, toparlanma çabasını yeni haftada devam ettiriyor. Gözler Cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve çekirdek PCE verisinde.
Çekirdek PCE'nin Nisan'da yüzde 0,2 ve manşet PCE'nin yüzde 0,3 arttığı tahmin ediliyor
Ons altın bugün 2347,67 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,44 artışla 2344,25 dolar seviyesinde.
UBS analisti Giovanni Staunovo, "Altın, Fed yetkililerinin daha şahin algılanan yorumlarından ve beklenenden daha iyi gelen ABD ekonomik verilerinden zarar gördü ve piyasa katılımcıları Fed'in ilk faiz indiriminin zamanlamasını yeniden değiştirdi" dedi.
'KASIM AYI ÖN PLANA ÇIKIYOR'
Yatırımcılar şimdi ABD Merkez Bankası'nın tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ve Cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksini bekliyor.
CME FedWatch aracına göre, traderlar şu anda Fed'in Kasım ayında faiz indirimine gitme ihtimalini yaklaşık %61 olarak fiyatlanıyor.
Staunovo, "Altın fiyatlarının dalgalı kalmasını ve fiyat gerilemelerinin sığ olmasını bekliyoruz, altın fiyatlarının bu yılın ilerleyen dönemlerinde yeni rekor seviyeleri test etmesini hedefliyoruz. Gümüş bu yıl altından daha iyi performans gösterdi ve bu eğilim muhtemelen devam edecek" dedi.
Piyasalar bu hafta ayrıca Fed üyeleri Bowman, Mester, Cook, Williams ve Bostic'den gelecek mesajları da takip edecekler