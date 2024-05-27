Ons altında toparlanma çabası sürüyor

'KASIM AYI ÖN PLANA ÇIKIYOR'

Yatırımcılar şimdi ABD Merkez Bankası'nın tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ve Cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksini bekliyor.

CME FedWatch aracına göre, traderlar şu anda Fed'in Kasım ayında faiz indirimine gitme ihtimalini yaklaşık %61 olarak fiyatlanıyor.

Staunovo, "Altın fiyatlarının dalgalı kalmasını ve fiyat gerilemelerinin sığ olmasını bekliyoruz, altın fiyatlarının bu yılın ilerleyen dönemlerinde yeni rekor seviyeleri test etmesini hedefliyoruz. Gümüş bu yıl altından daha iyi performans gösterdi ve bu eğilim muhtemelen devam edecek" dedi.

Piyasalar bu hafta ayrıca Fed üyeleri Bowman, Mester, Cook, Williams ve Bostic'den gelecek mesajları da takip edecekler