Goldman Sachs petrol talebi için 2034’e işaret etti

2040'A KADAR YATAY SEYİR İZLEMESİ BEKLENİYOR

Küresel petrol talebinin zirveye ulaşmasına hala on yıl olduğunu öngören Goldman Sachs, 2030 yılı için petrol talep tahminini 106 milyo varil/gün seviyesinde 108,5 milyon varil/güne çıkardı.

Petrol talebinin 2034 yılırda yaklaşık 110 milyon varil/gün seviyesinde tepe yapmasını bekleyen Goldman Sachs, bunun gerçekleşmesinin petrol talebinin ardından 2040'a kadar yatay seyir izlemesini beklediklerini de vurguladı.