Emtia piyasasında tarım grubu pozitif ayrıştı

Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğine yönelik sözle yönlendirmeleri geçen hafta emtia piyasasını etkileyen en önemli faktörler arasında yer aldı.

Fed'in politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğu 30 Nisan-1 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin yayımladığı tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterirken, bazı banka yetkililerinin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Bazı yetkililer, enflasyona yönelik risklerin gerektirmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırma isteğinden bahsetti." ifadesi kullanıldı.

Bu gelişmelerle Fed'in ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin yılın son çeyreğine ötelenmesiyle emtia piyasasında karışık seyir izlendi.