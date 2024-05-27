Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,57 puan artışla 10.728,22 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,24 yükseldi

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,22 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,94 ile sigorta oldu.