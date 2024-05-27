Apara Piyasalar Avustralya, Ukrayna'ya enerji desteği sağlamayı planlamıyor
Giriş Tarihi: 27.5.2024 11:05

Avustralya, Ukrayna'ya enerji desteği sağlamayı planlamıyor

Avustralya, Ukrayna’ya enerji desteği sağlamayı planlamıyor

Avustralya, kömür yardımı talep eden Ukrayna'ya enerji desteği vermeyi düşünmediklerini belirtti.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Ukrayna'nın Canberra Büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko'nun kömür yardımı talebinin ardından açıklama yaptı.

Avustralya'nın askeri destek sağlamaya odaklanmaya devam edeceğini kaydeden Marles, Ukrayna'ya kömür desteği sağlamanın ihtimal dahilinde olmadığını söyledi.

Myroshnychenko, Aralık 2023'te, Ukrayna'daki elektrik santrallerinin tamamının hasar aldığını ve ülkesinin enerji sorunuyla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, Avustralya'dan kömür desteği talep etmiş ve yakın zamanda bu talebini yinelemişti.

Avustralya, nisan ayında Ukrayna'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapılacağını duyurmuştu.

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Avustralya, Ukrayna'ya enerji desteği sağlamayı planlamıyor
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