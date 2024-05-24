Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,65 puan azalışla 10.730,89 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 44 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,27 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,24 ile inşaat oldu.