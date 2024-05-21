Koç Holding’ten Yapı Kredi’nin satış iddiasına ilişkin açıklama

Koç Holding bağlı ortaklığı Yapı Kredi'de sahip olduğu payların satışı konusunda ön görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada "Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır." ifadesi yer aldı.

Reuters'in ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki yüzde 61,2'lik Koç Grubu hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.

Kaynaklar, potansiyel bir anlaşmanın nihai detaylarının aylar süren müzakereler sonrası belirlendiğini bildirdi. Kaynaklardan biri, Koç'un Yapı Kredi'deki hisseleri için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediğini ve First Abu Dhabi Bank'ın yaklaşık 7,5 milyar dolar teklif ettiğini söyledi.