Apara Piyasalar Borsa İstanbul rekoru tazeledi: 11 bin puan...
Giriş Tarihi: 21.5.2024 11:08 Son Güncelleme: 21.5.2024 11:23

Borsa İstanbul rekoru tazeledi: 11 bin puan...

Borsa İstanbul rekoru tazeledi: 11 bin puan...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.002,45 puanla rekor seviyeyi gördü. BIST 100 endeksindeki yükseliş, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,6'nın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi de yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Borsa İstanbul'da haftanın 2. işlem gününde alımlar güçlendi. Endeks 11.002,45 puanı görerek psikolojik direnci kırdı.

Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Türkiye'de ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün ardından yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin iyileşmesiyle TL varlıklara ilginin devam ettiğini kaydeden analistler, uluslararası kurum ve kuruluşların da Türkiye ekonomisi için yaptığı olumlu açıklamalara dikkati çekti.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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Borsa İstanbul rekoru tazeledi: 11 bin puan...
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