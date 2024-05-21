Asya’da spot LNG fiyatı 5 ayın en yüksek seviyesinde

Asya'da Spot LNG fiyatları son bir hafta içinde %10'dan fazla artarak 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Japonya ve Güney Kore gibi Asyalı ithalatçıların Kuzey Yarımküre'deki yaz mevsimi öncesinde gaz stoklarını yenileme hamleleri, Malezya ve Avustralya'daki tesislerde yaşanan kesintilerin yol açtığı arz sıkışıklığını daha da derinleştiriyor. Güneydoğu Asya'daki sıcak hava dalgası LNG talebini artırdı ve gazın enerji karışımında sadece küçük bir rol oynadığı Hindistan'daki ithalatçılar bile kargo satın aldı.

Fiyatlardaki artış, gelişmekte olan piyasalarda alternatiflerin artık daha uygun maliyetli olduğu anlamına geldiğinden, alımların ne kadar süreceği belirsiz. Çinli firmalar daha ucuz yerli gazı tercih edebilirken, Hintli endüstriler LNG yerine petrol ürünlerini seçebilir.