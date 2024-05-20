Ons altın Fed’in faiz indirimi beklentileriyle güçlendi

Geçtiğimiz hafta ABD tüketici enflasyonunun yavaşladığına dair işaretler veren veriler ve perakende satışlardaki durgunluk, Fed'e parasal genişlemeyi başlatmak için daha fazla hareket alanı sağladı.

Politika yapıcılar faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda henüz tutumlarını değiştirmemiş olsa da, piyasalar şimdiden ilk faiz indiriminin bu yıl gerçekleşeceği yönünde bahis oynuyor.

Düşük faiz oranları altın gibi tahvil dışı varlıkların cazibesini artırıyor. Bu arada, yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde konuşacak olan birkaç Fed yetkilisinden daha fazla ipucu alacaklar. Fed'den Bostic, Barr, Jefferson, Mester ve Waller, bugün konuşacaklar

Ayrıca, artan jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarını yükseltti. Özellikle ABD dolarına olan bağımlılığını azaltmak isteyen Çin'in güçlü merkez bankası alımları da trendi destekledi.