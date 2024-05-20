Apara Piyasalar Ons altın Fed'in faiz indirimi beklentileriyle güçlendi
Giriş Tarihi: 20.5.2024 16:01 Son Güncelleme: 20.5.2024 16:15

Ons altın Fed'in faiz indirimi beklentileriyle güçlendi

Ons altın Fed’in faiz indirimi beklentileriyle güçlendi

On altın fiyatı, Fed'in bu yıl en az iki faiz indirimi yapabileceği beklentileriyle 2 bin 450 dolara çıkarak rekor tazeledi. Artan jeopolitik gerilimler de altındaki yükselişi destekliyor.

Geçtiğimiz hafta ABD tüketici enflasyonunun yavaşladığına dair işaretler veren veriler ve perakende satışlardaki durgunluk, Fed'e parasal genişlemeyi başlatmak için daha fazla hareket alanı sağladı.

Politika yapıcılar faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda henüz tutumlarını değiştirmemiş olsa da, piyasalar şimdiden ilk faiz indiriminin bu yıl gerçekleşeceği yönünde bahis oynuyor.

Düşük faiz oranları altın gibi tahvil dışı varlıkların cazibesini artırıyor. Bu arada, yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde konuşacak olan birkaç Fed yetkilisinden daha fazla ipucu alacaklar. Fed'den Bostic, Barr, Jefferson, Mester ve Waller, bugün konuşacaklar

Ayrıca, artan jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarını yükseltti. Özellikle ABD dolarına olan bağımlılığını azaltmak isteyen Çin'in güçlü merkez bankası alımları da trendi destekledi.

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Ons altın Fed'in faiz indirimi beklentileriyle güçlendi
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