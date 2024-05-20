İran’da yaşanan siyasi belirsizlik petrol fiyatlarını yükseltti

İRAN'DA YAŞANAN SİYASİ BELİRSİZLİĞİN, FİYATLAR ÜZERİNDE YUKARI YÖNLÜ BASKIYI ARTIRACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) son raporuna göre, İran'da günlük 3 milyon varilin üzerinde petrol üretiliyor. Küresel petrol piyasasında önemli bir üretici konumunda olan İran'da yaşanan siyasi belirsizliğin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artıracağı tahmin ediliyor.

Petrol fiyatları, ABD'de faiz indirimine gidileceği ve Çin'de ekonomik hareketliliğin etkisiyle talebin artacağı beklentisiyle geçen haftadan bu yana yükselişini sürdürüyor.

Uzmanlar, piyasanın yönüne dair ipuçları edinmek için hafta boyunca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerini ve bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklarını bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,65 ile 85,26 dolar aralığının direnç, 83,34 ile 82,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.