BoE’den faiz indirimine yeşil ışık

Para Politikası Kurulu'nun bir üyesi olarak yapacağı son oylama öncesinde konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, faiz belirleyicilerinin politikanın duruşu hakkındaki öngörüleri ne olursa olsun, gelen verilerden öğrenmeye devam edeceklerini söyledi.

Broadbent, "Eğer işler tahminleriyle gelişmeye devam ederse - politikanın bir noktada daha az kısıtlayıcı hale gelmesi gerekeceğini gösteren tahminler - o zaman banka faizinin yaz boyunca bir süre düşürülmesi mümkündür" dedi.

Broadbent, bu ay sonunda görevinden ayrılacak.