Talep beklentisi Brent petrolün fiyatını yükseltti

Dün 83,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 83,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de talebin artacağı beklentisi etkili olmaya devam ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıkladığı resmi veriye göre, ülkedeki benzin stokları geçen hafta yaklaşık 200 bin varil, ticari ham petrol stokları ise yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, ham petrol stoklarının yaklaşık 400 bin varil azalacağı yönündeydi.