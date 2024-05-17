Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,90 puan ve yüzde 0,48 artarak 10.369,87 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,11 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,59 artışla günü 10.319,96 puandan tamamladı.