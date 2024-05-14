OPEC’in petrol üretimi azaldı

KÜRESEL PETROL TALEBİNDE ARTIŞ

Bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2 milyon 250 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile yükseleceği tahmin ediliyor.

Petrol talebindeki büyümenin hava yolu ve kamyon taşımacılığı dahil olmak üzere karayolu ulaşımı ile OECD üyesi olmayan ülkelerde sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki artıştan kaynaklanacağı öngörülüyor.

Ayrıca Çin ve Orta Doğu başta olmak üzere OECD dışı ülkelerdeki kapasite artışlarının ve petrokimya marjlarının talep artışı üzerinde etkili olması bekleniyor.

Küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 850 bin varil artışla 106 milyon 310 bin varile çıkacağı, OECD ülkelerinde günlük 100 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 700 bin varil artacağı tahmin ediliyor.