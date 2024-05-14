Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,62 puan artışla 10.096,60 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 39,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,65 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,10 ile inşaat oldu.