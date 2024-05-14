Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,63 puan ve yüzde 0,42 artarak 10.098,61 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,67 ile inşaat oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,59 azalışla 10.055,98 puanla günü tamamladı.

ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Yurt içinde dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" paketini açıkladı.