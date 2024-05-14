Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti

OPEC PETROL PİYASASI RAPORUNU TAKİP EDİLECEK

Piyasa oyuncuları ayrıca gün içinde açıklanacak OPEC petrol piyasası raporunu takip edecek. Raporda, bu yıl ve gelecek yıla yönelik talep ve arz verilerinin petrol fiyatları üzerinde etkisinin yer alması bekleniyor.

Ayrıca Kanada'daki orman yangınlarının ülkenin önemli petrol üretim noktalarına yaklaştıkça arz kesintilerine neden olabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Geçen yıl Kanada'da yaşanan orman yangınları nedeniyle günlük 300 bin varil üretim kesintisi olmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 84,09 ile 85,66 dolar aralığının direnç, 82,52 ile 81,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.