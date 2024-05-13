Ons altın 2350 dolar altına sarktı

Ons altında, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksindeki gerileme ile birlikte başlayan aşağı hareket, yeni haftada da devam ediyor.

ABD'de yarın açıklanacak ÜFE ve çarşamba günü açıklanacak TÜFE verilerini bekleyen piyasa, Fed'in faiz kararına yön verecek bu veri öncesi kar realizasyonlarını sindirmeye çalışıyor.

Bugün 2341,69 dolara kadar gerileyen ons altın, şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,72 kayıpla 2343,59 dolar seviyesinde.

Analistler şu anda bir yukarı trend için işaret olmadığını, ancak gelecek verilerin yönü belirleyeceğini ifade ediyorlar. ABD'de Nisan ayı enflasyon verilerinin faiz indirimini yaklaştıracak yönde gelmesi halinde ons altında ilk hedef 2372-2377 dolar aralığı ve ardından 2400 dolar olacak.

Analistler 2351 dolar desteğinin altında kalınmaya devam edilmesi halinde ise 2336 ve 2287 dolar seviyelerinin hedefleneceğini öngörüyorlar.