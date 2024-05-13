Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

ABD ekonomisinde aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesi Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Ülkede cuma günü açıklanan verilere göre, tüketici güveni, enflasyon beklentilerindeki keskin yükselişin etkisiyle 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta 67,4 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Buna karşın, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıktı.

Bununla birlikte Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine indirecek kadar sıkı olup olmadığının net olmadığını ve fiyat baskılarının hala çok güçlü olduğunu kaydetti. Logan, faiz oranlarını düşürmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da yılın ilk birkaç ayındaki kalıcı enflasyona işaret ederek, Fed'in 2024'te faiz indirimi yapmasının uygun olmayacağını bildirdi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise para politikasının "nispeten kısıtlayıcı" olduğuna inandığını, bunun da borçlanma maliyetlerinin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu anlamına geldiğini vurguladı.

Söz konusu açıklamalar Fed'in bu sene faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamaların sınırlı da olsa zayıflamasına neden olurken, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, enflasyon verileriyle birlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarının da yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene yüzde 88 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, bu hamlenin yüzde 63 olasılıkla eylül ayında yapılması bekleniyor. Cuma günkü fiyatlamalar Fed'in eylülde yüzde 70 ihtimalle faiz indirimine gideceğine işaret ediyordu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftaya yatay seyirle yüzde 4,50, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 2 bin 352 dolardan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 82,3 dolardan alıcı buluyor.

Cuma günü, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,32 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,16 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa'da bu hafta yoğun veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşirken, Avrupa borsaları rekor kapanışlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, bölge genelinde "yumuşak iniş" yapıldığına ilişkin öngörüler risk iştahını beslemeyi sürdürüyor.

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,93 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.

New York borsasındaki karışık seyir yeni haftanın ilk işlem gününde Asya'ya da taşınırken, Çin'de hafta sonu açıklanan enflasyon verilerinden alınan sinyaller risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,3'le beklentilerin üzerinde artmasına karşın, Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yüzde 2,5 öngörülerden fazla azalması ülke ekonomisine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Analistler, Çin'de devam eden deflasyon endişesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 10.218,58 puandan tamamladı.

Cuma günü, Türkiye ekonomisine yönelik belirsizliklerin azalmasının ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı açıklamaların ardından ülkenin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) iyileşme devam etti. Türkiye'nin CDS'i, Şubat 2020'den bu yana ilk defa 273,75 baz puana geriledi.

Bugün gözler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı tasarruf verimlilik paketine odaklandı.

Öte yandan bugün açıklanacak mart ayı ödemeler dengesi istatistikleri yatırımcıların odağına yerleşirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 27 milyar 344 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Dolar/TL, cuma günü yükseliş eğilimde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üstünde 32,3441'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2110 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar yurt dışında ise Almanya'da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 100.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, mart ayı perakende satışlar

15.45 Almanya, mart ayı ödemeler dengesi