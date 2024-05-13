Emtia piyasasında arz endişeleri öne çıktı

BAZ METALLERDE BAKIRIN YÜKSELİŞİ ÖNE ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Baz metallerde de bakır fiyatlarının yükselişi öne çıkmayı sürdürüyor. Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 2,5, çinkoda yüzde 1,2, kurşunda yüzde 0,9 yükselirken, alüminyumda 1,2, nikelde yüzde 0,6 azalış kaydetti.

Bakırın libresi 4,75 dolarla 2 yılın en yüksek seviyesini gördü. Bakır fiyatları Fed'in faizlerde indirime gideceğine ilişkin ihtimallerini artırması ve ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın bakıra ilişkin artan arz stresi konusunda uyarıda bulunmasıyla yükseldi.

Bakır madenlerinin küresel çapta talebi karşılamakta zorlanması da bakır fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.

Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 gerilerken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 5,1 arttı.

Brent petrolün varil fiyatındaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki talep endişeleri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının bir önceki hafta 509 bin varille beklentilerin aksine arttığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 430 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2024 ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Mayıs 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, küresel petrol stoklarındaki düşüş ve jeopolitik gerilimlerle nisanda bir önceki aya göre 5 dolar artarak ortalama 90 dolar seviyesinde işlem gören Brent türü ham petrolün varil fiyatı, üst üste dördüncü aylık artışını kaydetti.

Azalan üretim ve sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yönelik artan talep, ABD doğal gaz fiyatlarında yakın zamanda yaşanan artışın önemli nedenleri arasında yer aldı. Teksas'taki Freeport LNG tesisinin üretime dönmesiyle LNG tesislerinde doğal gaz kullanımı arttı.

İKLİM OLAYLARI BUĞDAY VE MISIR FİYATLARININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU

Tarım grubunda geçen hafta sert yükselişler görüldü.

Chicago Ticaret Borsası'nda geçen hafta kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 6,3, mısırda yüzde 2,1, soya fasulyesinde yüzde 0,3, pirinçte yüzde 2,7 arttı.

Buğdayın kile başına fiyatı 6,6525 dolarla 9 ayın, mısırın kile başına fiyatı 4,72 dolarla 5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Olumsuz hava koşulları buğday ve mısır fiyatlarının artmasına neden oldu.

Rusya'da donların yaşanması, Brezilya'da sel, ABD'de mısır kuşağındaki yağış ve Arjantin'de çekirgelerin büyümeyi engelleyen ve mısır tanelerini gevşeten zararlı bir bakteri yayması, buğday ve mısır fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

Soya fasulyesi fiyatları, Çin'de kullanılan soya yağının ABD tarafından açıklanması beklenen tarifeler listesine dahil edilebileceğine dair iddialar nedeniyle yükseldi.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar pamukta yüzde 0,7, kahvede yüzde 0,2 artış kaydederken, şekerde yüzde 0,1 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 9,2 arttı.

Dünya pamuk üretim tahminlerinin düşüş göstermesi, pamuk fiyatlarının artmasına yol açtı.

Kahve üretimine yönelik artan endişelerle beraber talebin artması, kahve fiyatlarında yükselişe neden oldu.